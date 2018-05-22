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За месяц 57 судей провалили экзамен на профпригодность

За месяц 57 судей провалили экзамен на профпригодность
Фото: depo.ua

В некоторых тестовых решениях отсутствует вердикт

22.05.18 564
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Высшая квалификационная комиссия судей проверила соответствие занимаемой должности почти тысячи судей. Из них 57 не прошли проверку.

Об этом рассказал заместитель главы ВККС Станислав Щотка в интервью Судебно-юридической газете.

"С 23 марта по 18 мая прошли собеседования уже 842 судьи. Из них все этапы квалификационного оценивания успешно прошли 626 судей. Только 20 судей были признаны такими, что не соответствуют занимаемой должности. В отношении еще почти 200 судей был либо объявлен перерыв, либо их квалификационное оценивание было пока остановлено. Кроме того, не сдали экзамен, то есть набрали менее необходимых 50% баллов, еще 37 судей", - говорится в сообщении.

По словам Щотки, самая распространенная причина провала - это плохо написанные проекты судебных решений во время экзамена.

"Среди судей, которые получили низкий балл, есть очень слабые практические работы, которые содержат большое количество как процессуальных, так и просто грамматических и орфографических ошибок. Есть задания, где нет вообще решения как такового, то есть, судья даже не написал, что он вообще сделал: отклонил иск или удовлетворил его. Здесь и речи быть не может, что судья переволновался или просто ошибся", - говорит Станислав Щотка.

Напомним, в прошлом году Высший совет правосудия уволил 172 судей, совершивших дисциплинарные проступки. Все они были уволены на основании пункта 3 части шестой статьи 126 Конституции Украины (за совершение существенного дисциплинарного проступка).

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