Время на дорогу не будет учитываться во время отпуска военных

Добраться до места отдыха они должны будут за два дня

Депутаты Верховной Рады проголосовали во втором чтении за законопроект №5512 "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей (касательно неучета времени проезда на территории Украины к месту проведения отпуска и назад)".

"За" проголосовали 226 народных депутатов.

Согласно закону, время на дорогу военнослужащих до места проведения отпуска не будут зачислять в продолжительность отпуска.

"В части первой ст. 10-1 в редакции комитета, четвертой колонке "но не больше суток в один конец" заменить "но не более двух суток в один конец", - внес поправку секретарь комитета по вопросам нацбезопасности Иван Винник, передает 112.ua.

Закон вступит в силу на следующий день после публикации.

Напомним, 27 апреля вице-премьер-министр Украины Павел Розенко заявил, что в Украине завершен перерасчет пенсий всем военным пенсионерам.