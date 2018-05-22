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Финал Лиги чемпионов в Киеве

Перекупщиков билетов на финал Лиги чемпионов будут штрафовать

Перекупщиков билетов на финал Лиги чемпионов будут штрафовать
Фото: ua.uefa.com

Рада приняла законопроект

22.05.18 13
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Верховная Рада поддержала в целом законопроект №8335 "Об обеспечении охраны и защиты прав интеллектуальной собственности УЕФА во время проведения финала Лиги Чемпионов УЕФА 2018 и финала женской Лиги Чемпионов УЕФА 2018 года в Украине".

Проект закона со второго раза поддержали 236 депутатов.

"Целью разработки данного проекта закона является урегулирование отношений с приобретением УЕФА прав интеллектуальной собственности, связанных с проведением в Украине финала Лиги Чемпионов УЕФА 2018 и финала женской Лиги Чемпионов УЕФА 2018 года, осуществление охраны и защиты этих прав, а также отношений по использованию и защиты репутации УЕФА и данного чемпионата", - говорится в пояснительной записке.

Документ предусматривает внесение изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях.

"Продажа билетов на финал Лиги чемпионов УЕФА 2018 и/или на финал женской Лиги чемпионов УЕФА 2018 неуполномоченным лицом, в том числе предложение неуполномоченного лица продать билет, выставление неуполномоченным лицом билета на продажу, реклама неуполномоченным лицом того, что билет доступен для приобретения, перепродажа или передача неуполномоченным лицом билетов путем использования средств вторичной перепродажи билетов, передача/поставка или предложение о передаче/поставке билета неуполномоченным лицом, а также использование билетов в различных розыгрышах для продвижения услуг/продукции неуполномоченным лицом влечет за собой наложение штрафа от тридцати до трехсот необлагаемых минимумов доходов граждан (510 - 5 100 гривен - ред.) с конфискацией билетов", - говорится в тексте проекта.

Запрещается также публичное оповещение или любое другое использование видеоотрывков матчей финала Лиги чемпионов без разрешения УЕФА, публичная демонстрация и публичный показ мероприятий.

Напомним, столичный метрополитен оформил один из вагонов в стиле стадиона. Таким оригинальным образом предприятие отметило проведение в Киеве финалов Лиги чемпионов. 

Финальные матчи пройдут с 26 по 27 мая. В эти дни в центре города будет ограничено движение.

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