Во вторник, 22 мая, в Украине впервые состоялся запуск ракетных комплексов Javelin.
Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко на своей странице в Facebook.
"Сегодня впервые в Украине прошли пуски ракетных комплексов Javelin", - написал Порошенко.
Он отметил, что благодаря предоставленному США оружию боевые возможности ВСУ значительно возросли.
Также президент напомнил, что это вооружение применяется в случае наступления РФ на позиции украинских войск.
Напомним, в начале марта Госдепартамент США одобрил продажу Украине 37 противотанковых комплексов Javelin и 210 ракет к ним за 47 млн долларов.
В начале мая стало известно, что поставки ракетных комплексов состоялись в апреле этого года.