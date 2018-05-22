Во время получения взятки задержан руководитель одного из киевских театров

Он якобы требовал 200 тысяч за предоставление в аренду помещений театра для проведения видеосъемок

В Киеве задержали замдиректора Киевского муниципального академического театра оперы и балета для детей и юношества при получении взятки в размере 200 тысяч гривен.

Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Дело о предложении взятки Супрун вернули на доработку в НАБУ

"Правоохранители установили, что руководитель театра требовал указанные деньги от предпринимателя за предоставление в аренду помещений театра для проведения видеосъемок", - говорится в сообщении.

Решается вопрос о сообщении подозреваемому о подозрении, а также об избрании ему меры пресечения.

Напомним, ранее сообщалось, что Национальное антикоррупционное бюро разоблачило злоупотребления и растраты на 15 украинских предприятиях оборонно-промышленного комплекса