У участницы смертельного ДТП в Харькове Зайцевой не нашли опиатов во время повторной экспертизы

Во время повторной экспертизы у участницы ДТП в Харькове, которое унесло жизни шести человек, Елены Зайцевой не обнаружили опиаты, сообщает "Укринформ" со ссылкой на пресс-секретаря прокурора Харьковской области Виту Дубовик.

"Сегодня закончили исследовать доказательства со стороны обвинения. Изучены результаты судебно-медицинских экспертиз по потерпевшим (выжившим и погибшим), а также результаты обследования фигурантки дела Елены Зайцевой. Повторная судебно-токсикологическая экспертиза не выявила у нее опиаты", - сказала Дубовик.

По ее словам, суд удовлетворил ходатайство одной из потерпевших о допросе в суде врача, который брал анализы у Зайцевой и писал медицинское заключение.

"Следующее заседание - 30 мая, в 14:00. На нем начнут изучать доказательства стороны защиты", - добавила Дубовик.

Напомним, 18 октября в девять часов вечера на одной из центральных улиц Харькова произошло страшное ДТП - внедорожник Lexus RX 350, за рулем которого находилась 20-летняя Елена Зайцева, столкнулся с Volkswagen Touareg и протаранил толпу людей, стоявших на пешеходном переходе.

В результате произошедшего пять человек погибли на месте, еще шестеро попали в больницу. Позже одна из пострадавших скончалась в больнице.