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Газ в украинских школах

Гриневич назвала причину отравления в харьковской школе

Гриневич назвала причину отравления в харьковской школе
Лилия Гриневич / Фото: facebook.com/UAMON

Ученик школы распылил какой-то газ из баллончика

22.05.18 103
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Причиной отравления в харьковской школе является распыление газа из баллончика одним из учеников.

Об этом заявила министр образования и науки Лилия Гриневич, передает "Укринформ".

"Мы сейчас с облгосадминистрацией исследуем этот случай. Известно, что ученик школы распылил какой-то газ из баллончика. Во-первых, была сразу проведена эвакуация из школы. Те дети, которым стало плохо, их сразу отвезли в больницу. Я говорила с представителями ОГА. Уже все дети в нормальном состоянии, лишь один мальчик имеет проблемы, у него состояние уже улучшается , однако он должен еще находиться в больнице", - сказала Гриневич.

"Есть какая-то идея, как сорвать учебный процесс. Дети, которые это делают, часто не понимают, какого вреда могут нанести другим детям", - добавила министр.

Гриневич отметила, что ГСЧС и другие компетентные службы выясняют, что это был за газ.

Напомним, в начале мая во время линейки в школе №8 в Черкассах резко ухудшилось самочувствие у некоторых школьников. 15 детей потеряли сознание. Всего в больницы было доставлено 50 детей. 

21 мая в Николаеве из-за распыления неизвестного газа с резким запахом в школе эвакуировали 400 учеников, 36 детей направили в больницу для уточнения состояния. Двое школьников попали в реанимацию. 

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