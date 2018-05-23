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Освобождение заложников Кремля

Сенцова в тюрьме отговаривают от голодовки сосисками и курицей с рисом, - адвокат

Сенцова в тюрьме отговаривают от голодовки сосисками и курицей с рисом, - адвокат
Олег Сенцов и Александр Кольченко / Фото: amnesty.org.pl

В тюремной камере сыро и холодно, рассказал Динзе

23.05.18 14
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Адвокат украинского политзаключенного в России Олега Сенцова Дмитрий Динзе рассказал об условиях режиссера после объявления им голодовки.

"Там не то, что холодно, там отвратительно - очень сыро. Я уезжал, там было -8С, а чувствовалось на все -15С. А вообще температура опускается до -42С, а это можно считать все -60С по внешним впечатлениям. У него в камере +16С. То есть по нормативам должно быть не меньше. Он говорит, что сидит в свитере, штанах, куртке, шапке и ему холодно. Недавно вместо телевизора попросил обогреватель. Телевизор, конечно, тоже неплохо, но лучше, чтобы температура вокруг была хотя бы +20С", - сказал Динзе в интервью изданию "Главред".

Правозащитник отметил, что не знает, удовлетворили ли просьбу Сенцова, и добавил, что не исключает, что такие ситуации могут быть использованы с целью давления на Сенцова.

"Любая голодовка в колонии - это ЧП. Это проверки, комиссии. Люди приезжают. Отговаривать - это часть работы людей в погонах. Дали ли обогреватель? Не знаю... Там же все через провокации действуют: может с голодовочки уйдешь - вот сосиски вкусные или курочка с рисом. Запахи распространяют. Как в истории с Балухом. И чтобы не поддаваться на подобные провокации, у человека внутри должен идти процесс, должна быть решимость", - рассказал адвокат.

Напомним, Олег Сенцов вместе с Александром Кольченко были задержаны представителями российских спецслужб в Крыму в мае 2014 года по обвинению в организации терактов на полуострове.

В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Олега Сенцова к 20 годам колонии строгого режима. Кольченко получил 10 лет колонии. Оба свою вину не признали.

14 мая 2018 года Сенцов объявил бессрочную голодовку, требуя от российских властей освободить всех украинских политзаключенных.

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