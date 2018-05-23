Оккупанты обстреляли пригород Мариуполя

На протяжении прошлых суток, 22 мая, оккупанты на Донбассе 49 раз нарушали режим прекращения огня, из них 13 раз применяли 152-мм и 122-мм артиллерию, 120 и 82-мм минометы.



Об этом сообщается в сводке пресс-центра Объединенных сил по состоянию на 7:00 23 мая.



Бойцы ВСУ вели активную оборону и давали адекватный ответ врагу, не позволяя оккупантам вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций.

Во время боевых действий один защитник Украины погиб и трое были ранены. За текущие сутки потерь нет.



По данным разведки, уничтожены 4 и ранены 4 боевика российско-террористических войск.



На луганском направлении противник вел огонь из крупнокалиберного пулемета по населенному пункту Станица Луганская, не прекращал попыток ослабить оборонительные рубежи наших защитников в районе населенного пункта Троицкое.

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На горловском направлении активная оборона подразделений Объединенных сил продолжалась в районах населенных пунктов Майское, Зайцевое, Южное.



На донецком направлении – возле Авдеевки, Опросного и Красногоровки. Обострилась ситуация на мариупольском направлении в районах населенных пунктов Талаковка, Водяное и Широкино.



С 19-ти до 21 часа вечера враг прибег к обстрелу мирного украинского поселка Талаковка в пригороде Мариуполя. Оккупанты выпустили по населенному пункту более 90 снарядов 152 калибра. Потерь среди мирных граждан нет.

Ранее Фокус писал, что оккупанты пытались наступать на освобожденное Южное.