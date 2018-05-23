В Днепре из-за аварии на трубопроводе сотни тысяч людей остались без воды

Воды нет в центре Днепра, на жилмассивах Победа, Солнечный и Парус

В ночь на среду, 23 мая, в Днепре на магистральном трубопроводе произошла крупная авария.



Об этом сообщил в Facebook заместитель городского головы Михаил Лысенко.

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"Крупная авария на магистральном трубопроводе. На период ликвидации в некоторых районах будет отсутствовать водоснабжение. Ориентировочный срок ремонтных работ пять-шесть часов", – написал Лысенко.



Воды нет в центре Днепра, на жилмассивах Победа, Солнечный, Парус, а это более 300 тысяч человек, сообщает Интерфакс-Украина.

Ранее Фокус писал, что весь Николаев может остаться без воды.