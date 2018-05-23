В Тернополе неизвестные с битами напали на цыганский табор

В Тернополе вечером 22 мая неизвестные с битами напала на цыганский табор.



Об этом местному изданию "20 хвилин" сообщили местные жители.



Отмечается, что табор "разбомбили" на улице Микулинецкой. На место происшествия приехали 12 патрульных авто.

В пресс-службе местной полиции изданию сообщили, что задержали 12 человек, которые "хотели разогнать" лагерь.



"Причастность всех к правонарушению устанавливается", – добавили правоохранители.

Напомним, ранее во Львове неизвестные разгромили табор ромов, который появился возле пгт Рудное Железнодорожного района города. Ранее в Киеве на Лысой горе участники националистической организации С14 выгнали ромов и сожгли их палатки и вещи.