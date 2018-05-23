СНГ будет приглашать Украину на мероприятия, несмотря ни на что

СНГ будет приглашать представителей Украины на заседания и другие мероприятия, несмотря на заявления президента Петра Порошенко о пересмотре договоров и потенциальном выходе из содружества.

Об этом сообщают Известия со ссылкой на исполнительного секретаря СНГ Сергея Лебедева.

"Мы, безусловно, будем это делать, поскольку Украина в настоящее время находится в составе Содружества независимых государств. Мы много раз слышали подобные заявления о выходе страны из СНГ. Тем не менее, официальных документов по этому поводу из Киева в исполком СНГ не поступало", – сказал Лебедев.

По его словам, государства СНГ с сожалением восприняли бы выход Украины.

"Нас связывают многолетние экономические, культурные и просто человеческие узы", - добавил он.

Напомним, президент Петр Порошенко, выступая в заповеднике "Быковнянские могилы" во время чествования памяти жертв политических репрессий, заявил, что Украина выйдет из международных договоров, заключенных в рамках Содружества независимых государств, если они не будут соответствовать национальным интересам.