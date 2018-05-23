Все обнаруженное в присутствии понятых опечатали и направили на экспертизу

На окраине Днепра найден крупный арсенал боеприпасов.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Отмечается, что в замаскированном тайнике в лесополосе хранилось около 250 гранат ВОГ, 37 мин, 23 гранаты РГД-5, 13 гранат Ф-1, около 500 патронов калибра 12.7 мм, запалы, выстрелы к гранатомету и другие боеприпасы.





"По имеющейся информации, боеприпасы были незаконно вывезены из зоны проведения операции Объединенных сил", – заявили в полиции.



Все обнаруженное в присутствии понятых опечатали и направили на экспертизу.





По данному факту возбудили уголовное дело по статье о незаконном обращении с оружием и боеприпасами (ч.1 ст. 263 УК Украины).

Ранее на территории Тальновского района Черкасской области у автодороги под мостом полицейские обнаружили тайник с боеприпасами. При осмотре места происшествия сотрудники полиции изъяли пять гранатометных выстрелов ВОГ-17м, две гранаты РГД-5 с маркировкой и два запала к ним, 54 патрона калибра 12,7 мм к пулемету ДШК, а также более двух килограммов взрывчатого вещества Пластид.