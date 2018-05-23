Один из столбов упал на автомобиль Honda Civic, припаркованный на Потемкинской улице

В Николаеве около восьми утра на отрезке улицы Потемкинской между Малой Морской и Московской, рухнули шесть электроопор.



Об этом сообщает местное издание Novosti-n.



По словам очевидцев, рядом с жилым домом упало дерево, повалив опору контактной сети трамваев. Он потянул за собой провода, которые пролегали на этом участке, и поваленными оказались еще пять столбов.

"В комнате услышал шум, вышел на улицу, увидел, как упала ветка и все столбы, как домино завалились", – рассказал изданию житель близлежащего дома.

Один из столбов упал на автомобиль Honda Civic, припаркованный на Потемкинской улице. Люди при этом не пострадали только. На месте инцидента работает полиция.

Отметим, ранее в Николаеве в автосалоне взорвали гранату.