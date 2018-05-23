В районном центре Городок (Львовская область) полиция задержала мужчину, который сжег два украинских флага возле памятника жертвам репрессий.



Об этом сообщает региональное управление Нацполиции в среду, 23 мая.

Личность злоумышленника установлена. Им оказался 31-летний мужчина, который зарегистрирован в Сумской области.

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По информации из соцсетей, при задержании мужчина заявил: "Я не люблю Украину, хочу жить в России".



В настоящий момент правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия, а также его мотивы.

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По факту открыто уголовное дело по статье о надругательстве над государственными символами (ч.1 ст.338 УК Украины). Максимальное наказание по этой статье – три года тюрьмы.

Ранее Фокус писал, что Львовский облсовет рекомендовал вывешивать флаг ОУН на админучреждениях.