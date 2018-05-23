Треть дорог, отремонтированных в прошлом году, снова нужно чинить

ГП "Контроль качества" проверило 90% отремонтированных в прошлом году дорог. И на 136 из 487 объектов были выявлены нарушения. Об этом во время заседания правительства рассказал и.о. председателя Укравтодора Славомир Новак.

Больше всего нарушений было выявлено в Донецкой, Луганской и Николаевской областях. Меньше всего - в Винницкой, Львовской и Одесской области.

Самыми частыми недостатками оказались трещины, шелушение и неправильные стыки.

"При своевременном обнаружении дефектов и их ликвидации они не будут иметь влияние на качество дороги. ... Все дефекты подрядчики ликвидируют за свой счет", - сказал Новак.

"Просроченные ремонты дорог в Украине привели к ужасному их состоянию. 90% дорог сейчас не соответствуют нормативному состоянию, а мы не можем ликвидировать все проблемы сразу", - добавил он.

Также Новак посетовал на то, что пока невозможно полностью отказаться от ямочного ремонта.

Напомним, Укравтодор намерен отказаться от ямочного ремонта дорог в последующие пять лет.