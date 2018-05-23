Под Киевом поймали россиянина-нелегала с боевой гранатой

В Киевской области задержали гражданина РФ с гранатой Ф-1. Как оказалось, на территории Украины он находился нелегально.

Об этом сообщает ГУ Национальной полиции Киевской области в Facebook.

"В г. Макаров местный участковый офицер обратил внимание на подозрительную личность, которая раньше находилась в поле зрения правоохранителей. Работник полиции спросил 47-летнего мужчину, имеет ли тот при себе какие-то запрещенные законом предметы и услышал утвердительный ответ. Гражданин России сознался, что имеет при себе боевую гранату и намеревается сдать ее правоохранителям. Также было выяснено, что данный гражданин находится на территории Украины нелегально", - говорится в сообщении.

По факту происшествия открыто уголовное производство ч. 1 ст. 263 (Ношение, хранение, приобретение, изготовление, передача или сбыт огнестрельного оружия) УК Украины. Гранату отправили на экспертизу.

Напомним, у жителя Винницы полицейские изъяли 18 боевых гранат РГД-5. Выяснилось, что он их хранил для продажи.