В течение события они будут комментировать, поддерживать, вдохновлять и болеть за всех участников. Канал ICTV уже третий год становится генеральным информационным партнером.

"Мне легко верить в счастливое будущее, потому что имею возможность наблюдать как много у нас смелых, сильных и хороших людей. Много где это можно увидеть. Например, уже второй год буду ведущим киевского благотворительного "Пробега под каштанами", и там у меня аж дух захватывает, когда вижу сколько украинцев. Все они неравнодушные люди, которые готовыотдавать свои силы и время, чтобы помочь другим. Это вдохновляет", – комментирует Антон Равицкий.

К социальному проекту присоединятся также сотрудники канала ICTV. Все они побегут ради того, чтобы собрать средства для дорогостоящего медицинского оборудования в Центр детской кардиологии и кардиохирургии МЗ Украины "Сердце".

По предварительным данным организаторов, на дистанцию выйдет более 10 000 участников и более 200 корпоративных команд.

ICTV – ведущий национальный телеканал страны. По итогам 1 квартала 2018 года занимает 3 место в рейтинге общенациональных каналов по основным коммерческим аудиториям. Доля канала (shr%) аудитории 18-54 в городах 50 тыс. + составила 9,2%, рейтинг (rat,%) – 1,4% . По аудитории 14-49 в городах 50 тыс. +: доля – 9,1%, рейтинг – 1,2%. ICTV – лидер мужского телесмотрения с 2009 года. В первом квартале 2018 года доля (shr,%) по аудитории Мужчины 18-54 в городах 50 тыс.+ составила 12,2%, рейтинг (rat,%) – 1,7%. В первом квартале канал посмотрели 31 млн. украинцев (Universe; Cov#).

Данные исследования телеаудитории принадлежат Индустриальному телевизионному комитету (ИТК), предоставленные каналом ICTV по показателям rat%, shr%. Аудитории: 18-54 (50+); 14-49 (50+); Universe; М 18-54 (50+). Период: 01.01.18-31.03.18.