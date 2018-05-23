Местные жители во всем обвиняют агрохолдинг Мрия, который незадолго до ЧП окропил в селе пшеничные поля

В одном из сел Галицкого района (Ивано-Франковская область) массово отравился рогатый скот. Местные жители в этом обвиняют агрохолдинг, обрабатывающий поля химическими веществами.



Об этом передает издание WestNews.



Отмечается, что 22 мая в селе Медыня Галицкого района отравились 16 коров, две из них находились в крайне тяжелом состоянии. На боль в животе и недомогание пожаловалась и женщина, которая пасла скот. Сейчас она в больнице.

Фото: westnews.com.ua

Местные жители во всем обвиняют агрохолдинг Мрия, который незадолго до ЧП окропил в селе пшеничные поля.

"Этот агрохолдинг арендует в селе поля, 21 мая вечером они окропили пшеницу у Лимницы, где выпасают скот и не предупредили людей, чтобы те не пускали коров. Теперь люди волнуются, что весь скот в селе погибнет", - рассказывает местная жительница Лидия Бойчук.



В свою очередь, в областном управлении Госпродпотребслужбы сообщили, что 22 мая к специалистам службы обратились жители села Медыня из-за проблем с коровами. Животным предоставили ветеринарную помощь. Владельцам посоветовали не пускать коров на пастбище.

Фото: westnews.com.ua

По состоянию на 10:00 23 мая ни одно животное не погибло, их состояние удовлетворительное.



Специалисты Галицкого районного управления ГУ Госпродпотребслужбы уже проводят расследование случая обработки полей пестицидами.



Как сообщается, жители пострадавших коров написали заявления в полицию и 23 мая утром пришли к Галицкой РГА, где от власти требовали расследования инцидента.

Отметим, в январе сообщалось, что запрет на покупку домашнего молока в Украине отсрочен на полгода.