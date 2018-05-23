Чернобыльцы перекрыли дорогу перед Кабмином

В столице митингующие перекрыли улицу Грушевского возле Кабинета министров Украины.

Как передает корреспондент Фокуса, акцию протеста организовали чернобыльцы. Они не устанавливали на дороге никаких барьеров, но постоянно двигаются по пешеходному переходу, не позволяя ездить автомобилям.

Стражи порядка не могут применить к протестующим никаких мер, поэтому просто организовали объезд и направляют автомобили по другому маршруту.

Митингующие требуют выполнения постановления Кабмина "О повышении уровня социальной защиты граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы". По словам протестующих, в документе предусмотрено, что военным ликвидаторам аварии на ЧАЭС с инвалидностью уже с 1 января 2018 года пенсия должна рассчитываться с учетом пятикратного размера минимальной зарплаты. Согласно этой формуле, среднестатистическая пенсия для чернобыльцев должна составлять не менее 11 тыс. грн. в месяц. Но расчеты якобы проводятся по старой формуле.

Напомним, Верховная Рада Украины поддержала законопроект, предусматривающий усиление социальной защиты для некоторых категорий граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы.