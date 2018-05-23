Киев легализовал скандальные стройки Войцеховского

Киевский городской совет утвердил программу создания и обновления градостроительной документации в Киеве. Она позволяет ввести в эксплуатацию незаконно возведенные застройщиком Анатолием Войцеховским жилые комплексы "Элита центр", "Жемчужина Троещины" и "Схидна брама".

Об этом сообщает Громадське.

Срок действия предыдущей программы завершился в декабре 2017 года, с тех пор процесс утверждения детального плана территории был заблокирован.

Часть депутатов Киевсовета пытались блокировать проект, отметив, что предлагаемая программа предусматривает утверждение 93 детальных планов территории, часть которых противоречит генеральному плану. Они предлагали утвердить отдельные планы для жилых комплексов обманутых инвесторов, а в дальнейшем принять новый генеральный план территории, который пройдет соответствующие комиссии и экспертизы.

17 мая обманутые инвесторы устраивали акцию под Киевсоветом, требуя легализации своего положения.

Напомним, Анатолий Войцеховский – основатель строительной группы "УКО", которая намеревалась построить около 40 жилых комплексов. Эта компания действительно активно строила жилые дома, но незаконно: самовольно и на захваченных участках. Организованный бизнес напоминал пирамиду: для продвижения уже начатых строек на продажу выставляли всё новые и новые объекты.