Порошенко: День морской пехоты в Украине будут праздновать 23 мая

Президент Петр Порошенко в ходе визита в Николаев подписал указ о праздновании Дня морской пехоты Украины ежегодно 23 мая. Об этом сообщил телеканал "112 Украина".

"Отмечая мужество и патриотизм морских пехотинцев, проявленные в борьбе за свободу, независимость, территориальную целостность Украины, и с целью начала новых военных традиций, постановляю, - учредить в Украине День морской пехоты Украины, который отмечать ежегодно 23 мая. Признать таким, что утратил силу, указ президента Украины №352 о Дне морской пехоты. Этот указ вступает в силу со дня его обнародования", - говорится в тексте указа.

По информации Порошенко, 34 морских пехотинца отдали свою жизнь за Украину, 290 были ранены.

Ранее День морской пехоты в Украине отмечали ежегодно 16 ноября.

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Украинские пехотинцы сегодня праздную столетие со дня создания. Именно 23 мая 1918 года гетман Скоропадский издал приказ "О начале формирования бригады морской пехоты в составе трех полков для несения службы". Данный документ считается первым о создании морской пехоты Украины в 20-м веке.