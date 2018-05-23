Затопление шахты Юнком боевиками "ДНР" может привести к экологической катастрофе в Азовском море

Прокуратура Донецкой области начала уголовное производство по ст. 441 (экоцид) УК Украины из-за угрозы "ДНР" прекратить откачку воды из закрытой шахты Юнком.

Об этом на своей странице в Facebook написал прокурор области Евгений Бондаренко.

"Установлено, что в апреле текущего года представители псевдореспублики "ДНР" приняли решение и анонсировали прекращение откачки воды из енакиевской шахты "Юнком", которая расположена на временно оккупированной территории в поселке Бунге. Оккупационная администрация Российской Федерации понимает, что такие действия могут повлечь экологическую катастрофу, которая будет заключаться в радиоактивном, химическом загрязнении грунтовых и поверхностных вод и, как следствие, загрязнении экосистемы Азовского моря", - говорится в сообщении.

Прокуратура обнаружила в этом признаки совершения преступления, предусмотренного ст. 441 УК Украины. Досудебное расследование продолжается.

Шахта "Юнком" отличалась большой загазованностью. За период с 1959 по 1979 годы было зафиксировано 235 выбросов газа, 28 из которых закончились смертью шахтеров. В сентябре 1979 года с целью снижения вероятности внезапных выбросов метана на шахте был осуществлен подземный ядерный взрыв, после чего она закрыта и изолирована.

На месте взрыва образовалась капсула диаметром примерно 30 м, заполненная радиоактивной водой. Попадание радиоактивной жидкости, которая содержится в указанной капсуле, в водные ресурсы местности через грунтовые воды может привести к экологической катастрофе.

Напомним, министр экологии и природных ресурсов Украины Остап Семерак по результатам заседания Комитета парламентской ассоциации Украина–ЕС в Страсбурге заявил, что возможное затопление боевиками шахты Юнком под Енакиево является ничем иным, как терроризмом и шантажом, который несет угрозу здоровью и жизни граждан.