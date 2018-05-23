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Освобождение заложников Кремля

В МИД заявили об угрозе жизни Сенцова и Балуха в российских тюрьмах

В МИД заявили об угрозе жизни Сенцова и Балуха в российских тюрьмах
Олег Сенцов и Александр Кольченко / Фото: amnesty.org.pl

Украинские политзаключенные объявили бессрочную голодовку

23.05.18 107
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Пресс-секретарь министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца заявила об угрозе жизни украинским политзаключенным Олегу Сенцову и Владимиру Балуху.

"Продолжают голодовку О. Сенцов и В. Балух - политзаключенных РФ. Существует угроза жизни. Требуем от РФ их освобождения", - написала Беца в Twitter.

Напомним, Олег Сенцов вместе с Александром Кольченко были задержаны представителями российских спецслужб в Крыму в мае 2014 года по обвинению в организации терактов на полуострове.

В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Олега Сенцова к 20 годам колонии строгого режима. Кольченко получил 10 лет колонии. Оба свою вину не признали.

14 мая 2018 года Сенцов объявил бессрочную голодовку, требуя от российских властей освободить всех украинских политзаключенных.

Владимира Балуха ФСБ России задержала 8 декабря 2016 года. Сотрудники ФСБ утверждали, что нашли на чердаке дома, где живет Владимир Балух, 90 патронов и несколько тротиловых шашек.

В августе 2017 года суд вынес приговор украинскому активисту - три года и семь месяцев колонии общего режима, а также штраф в размере десяти тысяч рублей. Во время рассмотрения апелляционной жалобы приговор Балуху отменили. Дело отправили на повторное рассмотрение.

Защита Балуха и правозащитники считают, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию - из-за флага Украины, который находился во дворе его дома.

16 января подконтрольный Кремлю Раздольненский районный суд приговорил Балуха к 3 годам и 7 месяцам колонии-поселения и штрафу в размере 10 тысяч рублей. 14 марта подконтрольный оккупантам "Верховный суд" Крыма рассмотрел апелляцию на приговор и уменьшил Балуху срок заключения до 3 лет и 5 месяцев. 

19 марта Балух объявил бессрочную голодовку в знак протеста против незаконного приговора по сфабрикованному против него уголовному делу.

10 апреля депутаты Верховной Рады направили к Балуху обращение с призывом прекратить голодовку, но он не отказался от своего решения.

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