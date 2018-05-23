В оккупированном Крыму задержали делегата Курултая крымскотатарского народа, - Чубаров

Правоохранители вывезли его на своей машине в неизвестном направлении

В оккупированном Крыму задержан делегат Курултая крымскотатарского народа Асан Эгиз.

Об этом сообщил в Facebook председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

"В районе села Джолман (сейчас Пионерское - ред.) Симферопольского района русские каратели на автомашине Фольксваген, оснащенной мигалками и звуковыми устройствами, вынудили остановиться автомашину, за рулем которой находился делегат Курултая крымскотатарского народа Асан Эгиз. Убедившись, что задержанным является именно Асан Эгиз русские каратели вывезли его на своей машине в неизвестном направлении", - написал Чубаров.

По его информации, прибывший на место случившегося родной брат Асана Абдураман Эгиз не обнаружил на месте инцидента и автомобиль делегата Курултая.

Чубаров добавил, что на данный момент Абдураман Эгиз отправился на поиски брата в управление ФСБ России в Крыму.

Информацию о задержании Эгиза подтвердил глава ЦИК Курултая крымскотатарского народа Заир Смедляев.

В Управлении ФСБ России по Крыму отрицают задержание Асана Эгиза, о чем заявил в комментарии "Крым.Реалии" адвокат Айдер Азаматов, который занимается поиском Эгиза.

"Мы были в главном управлении ФСБ. Нам в устной форме сказали, что его нет и сегодня не привозили. Мы оставили заявление и едем в "Центр-Э", может там узнаем. Если и там не будет, то поедем в ГИБДД - может там есть какая-то информация", - сказал Азаматов.

Напомним, в оккупированном Крыму российские правоохранители поздно вечером в четверг, 17 мая, задержали по меньшей мере 20 человек, среди которых двое несовершеннолетних.