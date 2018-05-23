В порту "Южный" НАБУ проводит обыски

В Одесской области Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) проводит обыски на территории порта Южный.

Об этом сообщает НАБУ в Twitter.

"В ответ на запросы СМИ сообщаем, что детективы НАБУ в настоящее время проводят следственные действия (обыски) в Одесской области, в том числе в ГП "МТП "Южный". Детали - позднее", - сказано в сообщении.

Напомним, 15 октября 2017 года в государственном предприятии "Морской торговый порт "Южный" выявлена многомиллионная сделка, с помощью которой разворовывались деньги порта.

В течение 2016-2017 годов бухгалтерией порта в пользу "подставных" лиц перечислено почти 2,5 млн гривен. Общая сумма убытков госпредприятию составляет более 5 млн гривен.