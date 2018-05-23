Россия готовит кибератаку на украинские госструктуры накануне финала Лиги чемпионов, - СБУ

Россия, вероятно, готовит мощную кибератаку на государственные структуры Украины накануне финала Лиги чемпионов в Киеве, сообщает пресс-служба Службы безопасности (СБУ).

Специалисты по кибербезопасности СБУ изучают очередную возможную волну массового поражения размещенных в Украине сетевых устройств.

Вредоносное программное обеспечение, которое может быть использовано хакерами, получило название VPNFilter. Подобные атаки с 2016 года фиксировались по всему миру.

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"По полученной информации, на этот раз географическая нацеленность атаки направлена именно на украинский сегмент. Выводы криминалистического исследования показывают, что VPNFilter позволяет злоумышленникам перехватывать весь трафик, проходящий через пораженное устройство, собирать и выгружать информацию, удаленно управлять инфицированным устройством и даже выводить его из строя", - говорится в сообщении.

Специалисты СБУ заявляют, что инфицирование оборудования именно на территории Украины является подготовкой к очередному акту киберагрессии со стороны России, направленному на дестабилизацию ситуации во время проведения финала Лиги чемпионов.

Правоохранители задействованы для нейтрализации скрытой сетевой инфраструктуры злоумышленников.

Напомним, в марте хакеры, совершившие кибератаку на серверы немецкого правительства, украли запись переговоров ЕС и Великобритании и документы по переговорам ЕС с Беларусью и Украиной.