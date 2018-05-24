В Оболонском районе Киева открылся новый жилой комплекс "Вышиванка", построенный корпорацией "Укрбуд". Открытие дома прошло следом за Днем вышиванки, ежегодно отмечаемым в Украине. При этом традиционная украинская рубашка нашла отражение не только в названии ЖК: национальный орнамент легко узнается и в фасаде здания, и в дизайне внутренних помещений.

Поэтому и на открытии комплекса вышиванка оказалась в центре внимания. В вышитых сорочках пришли многие новоселы, а те, кто в этот день не мог похвастать национальным колоритом в одежде, примеряли памятные футболки-вышиванки от "Укрбуд". Все желающие могли попробовать свои силы и непосредственно в вышивке национального орнамента. Его изобразили в логотипе ЖК на холсте, который будет украшать холл здания. Приготовили для гостей и другие активности: тематические фотозоны, мастер-классы по созданию весенних веночков и уже традиционный для "Укрбуд" розыгрыш бытовой техники среди хозяев квартир в новом доме.

Отметим, что "Вышиванка" - это жилой комплекс комфорт-класса, расположенный в одном из самых зеленых районов Киева. В доме 23 этажа, на которых разместились 153 квартиры. Здание построено по монолитно-каркасной технологии с заполнением стен красным керамическим кирпичом. Фасад дома комплексно утеплен с применением минеральной ваты.

На сегодняшний день корпорация "Укрбуд" ввела в эксплуатацию 58 домов в Киеве на более чем 9 тысяч квартир. Общая площадь построенного жилья превышает 800 тысяч квадратных метров. Сейчас девелопер одновременно строит в столице 25 новых жилых комплексов.