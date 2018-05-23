В Украине для военнослужащих построят 184 общежития

По всем объектам уже начался процесс закупок через систему ProZorro

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что в 21 области построят 184 общежития для 23 тысяч военных.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"В двадцать одной области вырастут 184 новые, современные, комфортабельные помещения, которые будут иметь мало общего с казармами советского образца. В них разместятся 23 000 военнослужащих", - сказал Порошенко в Николаеве во время торжественных мероприятий по случаю 100-летия создания морской пехоты.

Он отметил, что по всем объектам уже начался процесс закупок через систему ProZorro, и проект вступает в решающую стадию.

"Это - самый масштабный строительный проект в Вооруженных силах, подобного которому еще вообще не было. Треть домов уже строится", - сказал он.

Порошенко также сообщил, что 24 мая проведет инспекционное совещание по проекту строительства новых общежитий для контрактников.

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"Язык не поворачивается назвать это казармой. Я как человек, который прослужил два года срочной службы, прожив в казарме, четко знаю это различие", - добавил он.

В ходе рабочего визита в Николаевскую область Президент также проинспектировал ход работ по строительству военного городка на полигоне "Широкий лан".

"Надеюсь, что все те, кто несколько месяцев назад спекулировал картинкой одной палатки в воде от талого снега на "Широком лане", покажут сегодня и другое - какой мы строим полигон. Сейчас там уже построено 11 корпусов казарм, в которых в настоящее время выполняются внутренние работы", - сказал он.

Порошенко добавил, что общая готовность сооружений - более 50%, одновременно строятся столовая, контрольно-пропускной пункт, очистные сооружения, котельная, инженерные сети тепло-, электро- и водоснабжения, канализация.

Напомним, ранее Порошенко подписал закон о переименовании высокомобильных десантных войск ВСУ в Десантно-штурмовые войска.