Серебристый кубок установили на постаменте посреди Софийской площади

В центре украинской столице установили большой кубок к финалу Лиги чемпионов, сообщает издание "Буквы".

Серебристый кубок установили на постаменте посреди Софийской площади.

Фото: Буквы

Напомним, финальный матч Лиги чемпионов среди мужчин состоится 26 мая в 21:45 на НСК "Олимпийский". В нем за кубок будут бороться ФК "Ливерпуль" и ФК "Реал Мадрид".

В финале Лиги чемпионов среди женщин, который пройдет 24 мая в 19:00 на стадионе им. Валерия Лобановского, встретятся ФК "Вольсбург" и ФК "Лион".

Напомним, что финал Лиги Чемпионов пройдет с 24-го по 26 мая. Киев ожидает более 50 тысяч болельщиков.