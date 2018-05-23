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Освобождение заложников Кремля

В оккупированном Крыму похищенного делегата Курултая крымскотатарского народа избили и вывезли в лесопосадку

В оккупированном Крыму похищенного делегата Курултая крымскотатарского народа избили и вывезли в лесопосадку
Фото: dialog.ua

Силовики затолкали Эгиза в машину, уложили на пол, надели мешок на голову и наручники и начали избивать

23.05.18 112
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В аннексированном Крыму ранее похищенный делегат Курултая кримскотатарского народа Асана Эгиз вышел на связь с родственниками.

Он сообщил о том, что сотрудники правоохранительных органов принудительно остановили его на дороге, затолкали в микроавтоус, избили и вывезли в лесопосадку, сообщает LB.ua со ссылкой на адвоката Эгиза Айдера Азаматова.

По словам адвоката, около 15:00 рядом с поселком Пионерское-1 возле Симферополя автомобиль Эгиза "прижала" к обочине машина сотрудников ГИБДД. Когда крымский татарин вышел из своего автомобиля уточнить причину остановки, из микроавтобуса ГИБДД выскочили люди в масках и в форме, но без шевронов. Силовики затолкали Эгиза в машину, уложили на пол, надели мешок на голову и наручники и начали избивать. Один из сотрудников правоохранительных органов поставил ноги на голову Эгизу, второй - на грудь.

"Примерно час-полтора его возили по городу и избивали, потом вывезли из города в лес - Асан услышал звук шуршащей травы по дну машины. Не задавали никаких вопросов, ничего не требовали. Вытащили из автомобиля около поселка Партизаны (трасса Симферополь-Бахчисарай - ред.), спросили, умеет ли считать до 200. Приказали сосчитать и только потом подымать голову", - рассказал адвокат со слов Эгиза.

После этого силовики сняли мешок и наручники и уехали. Эгиз подождал указанное время, потом вышел к трассе, остановил автомобиль и позвонил брату, чтобы сообщить о своем местонахождении.

В данный момент Эгиза доставили в городскую больницу №6 Симферополя, чтобы снять побои и оказать медпомощь.

"Еще до того, как мы нашли Асана, мы подали ряд заявлений: в УФСБ по Крыму по поводу его местонахождения, в Следственный комитет подали заявление о преступлении, связанном с должностными лицами, в Симферопольский районный отдел полиции мы подали заявление о похищении человека. В дальнейшем будем требовать от правоохранительных органов объективного, тщательного и всестороннего расследования этого преступления", - добавил адвокат.

Напомним, сегодня стало известно, что в аннексированном Крыму похитили делегата Курултая крымскотатарского народа Асана Эгиза.

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