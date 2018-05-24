На Донбассе получили ранения двое украинских военных

Боевики в очередной раз сорвали разведение войск и сил

На Донбассе за минувшие сутки боевики 38 раз обстреляли позиции украинских военных, а также объекты гражданской инфраструктуры.

8 раз они использовали минометы, сообщает пресс-центра штаба Операции объединенных сил.

Самая напряженная обстановка была в районе населенных пунктов Крымское, Троицкое, Зайцево, Гранитное, Опытное, Павлополь, а также на позициях ВСУ на шахте "Бутовка".

Российско-оккупационные войска, обстреляв опорный пункт ВСУ, в очередной раз сорвали разведение войск и сил в районе блокпостов около Станицы Луганской.

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За сутки в боях ранения получили двое военнослужащих: их эвакуировали в госпиталь, им оказана необходимая на этом этапе медицинская помощь.

С полуночи сегодня потерь среди сил ООС нет.

Как уточнили позднее в оперативном командовании "Север", в четверг, 24 мая, боевики трижды нарушили режим прекращения огня, причем один раз - с применением артиллерии запрещенного калибра.

Разведка докладывает, что украинская армия за отчетный период уничтожила двоих боевиков, трое боевиков ранены.

Напомним, 21 мая в результате обстрела боевиками Центра социально-психологической реабилитации детей в городе Торецк было повреждено здание центра.

В ходе обстрела в 06:20 были повреждены окна в здании центра. Руководство заведения обратилось к полицейским с просьбой о помощи в эвакуации 28 детей в возрасте от 3 до 17 лет.