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Так называемое замораживание дела Манафорта не соответствует действительности, - Луценко

Так называемое замораживание дела Манафорта не соответствует действительности, - Луценко
Юрий Луценко / Фото: УНИАН

В Генпрокуратуре ведут производства, в которых фигурирует экс-главы предвыборного штаба президента США Дональда Трампа

24.05.18 35
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В Украине дело, касающееся бывшего политтехнолога экс-президента Украины Виктора Януковича, экс-главы предвыборного штаба президента США Дональда Трампа Пола Манафорта не было приостановлено.

Об этом заявил генеральный прокурор Юрий Луценко в интервью "Голосу Америки".

"Спекуляции вокруг так называемого замораживания дела Манафорта, которые звучали от американского ведущего издания (The New York Times - ред.), а теперь и Британской службы (ВВС - ред.) полностью не соответствуют действительности", - сказал Луценко.

Он отметил, что в Генеральной прокуратуре Украины ведут производства, в которых фигурирует Манафорт.

"Мы провели ряд следственных действий и по меньшей мере четыре раза запросили международную правовую помощь от американских коллег, которую мы получили", - добавил Луценко.

По словам Луценко, осенью 2017 года специальный прокурор ФБР Роберт Мюллер потребовал именно информацию Генпрокуратуры во время своего расследования относительно подозрений в сговоре членов предвыборного штаба Дональда Трампа с российскими спецслужбами.

"Тем не менее, я, как генеральный прокурор, в феврале текущего года обратился через посольство США к спецпрокурору Мюллеру с предложением полного содействия в этом деле до создания совместной группы расследования. Сейчас мы сделали все возможное, чтобы это дело и у на,с и у наших американских коллег расследовалось согласно действующему законодательству, в том числе международных конвенций", - сказал генпрокурор.

Напомним, 23 мая на ВВС вышел материал, в котором говорится, что адвокат американского президента Дональда Трампа Майкл Коэн якобы получил секретный платеж в размере 400 или 600 тысяч долларов за организацию первой встречи между Петром Порошенко и Дональдом Трампом в июне 2017 года.

В администрации президента Порошенко назвали откровенной ложью, клеветой и фейком. Сообщается, что украинско-американский саммит в июне 2017 был организован исключительно по официальным дипломатическим каналам, в том числе посольством Украины в США.

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