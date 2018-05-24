При покупке железнодорожных билетов онлайн можно выбирать вагоны с кондиционером

Узнать о наличие или отсутствии в вагоне поезда кондиционера теперь можно онлайн до покупки билета.

В системе онлайн-продажи билетов над изображением мест появилась специальная отметка сообщает пресс-служба Укрзализныци.

"Укрзализныця вводит новую опцию - возможность пассажирам выбрать вагон с кондиционером. Уже на этапе выбора места в поезде пассажир будет четко понимать, в каких условиях он будет путешествовать и на какой уровень комфорта стоит рассчитывать", - сказано в сообщении.

Функция доступна для региональных поездов и поездов дальнего следования.

Напомним, Укрзализныця оборудовала 143 железнодорожные станции терминалами для оплаты картой, в том числе и станции курортных городов. 28 терминалов установлены на крупных станциях, 13 - на Юго-Западной железной дороге (филиал УЗ), 11 - на Донецкой, 18 - на Львовский, по 10 терминалов на Одесской и Южной и 53 - на Приднепровский.