СНБО запретил деятельность РИА Новости-Украина

Опубликован обновленный список персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций), которые Украина ввела против России согласно решению СНБО от 2 мая 2018 года.

Перечень опубликован на сайте президента Украины. В него входят 1748 физических лиц и 756 юридических лиц.

Отметим, что год назад в санкционных списках было 1228 физических и 468 юридических лиц.

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В санкционный список были внесены представительство "РИА Новости" в Украине и компания, через которую осуществлялась его хозяйственная деятельность в Киеве, ООО "Интерселект".

Санкции предполагают блокирование активов, ограничение или прекращение предоставления телекоммуникационных услуг, запрет на увеличение уставного фонда, а также блокирование доступа к сайту "www.rian.com.ua".

Санкции введены на три года.

Напомним, 2 мая на заседании СНБО было принято решение ввести украинские санкции против России в соответствии с решениями правительств США и стран Европейского союза.

Санкции были введены по инициативе Кабинета Министров, Службы безопасности Украины, Национального банка на 3 года или бессрочно в отношении физических и юридических лиц, причастных к российской агрессии против Украины, к подготовке и проведению незаконного голосования в аннексированном Россией Крыму в рамках выборов президента РФ, представителей российской оккупационной администрации в Крыму, боевиков российских вооруженных формирований на оккупированной территории Донецкой и Луганской областей.

Также введены санкции в отношении лиц, причастных к информационной и киберагресии против Украины, к противоправным действиям против граждан Украины, которые незаконно содержатся в России, депутатов Государственной думы и членов Совета федерации Федерального собрания Российской Федерации.

Кроме того, было продлено действие санкций, примененных в предыдущие годы.