Президент Эстонии Керсти Кальюлайд прибыла на Донбасс, где ее встретил командующий Операцией объединенных сил генерал Сергей Наев, сообщает пресс-центр ООС.

Это первый визит президента в зону боевых действий.

"Сергей Наев и президент Эстонии обсудили вопросы сотрудничества в военной сфере между странами. Также он проинформировал ее о текущей ситуации в Донецкой и Луганской областях, пути реализации гуманитарных мер для обеспечения безопасности жизни мирных граждан и улучшение социальной сферы.

Кроме того, генерал рассказал Кальюлайд о регулярных обстрелах российско-террористическими войсками мирные населенные пункты, в результате чего погибают и люди", - говорится в сообщении.

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Напомним, представитель Госдепартамента США Хезер Науэрт заявила, что насилие на востоке Украины контролирует Кремль. По ее словам, Донбасс сейчас наиболее опасен для русскоязычного населения, хотя именно защитой его интересов якобы была мотивирована российская агрессия.