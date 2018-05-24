Все статьиВсе новостиВсе мнения
Страна
Мир
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
МненияСпецтемы
Журнал
Журнал2018201720162015201420132012201120102009200820072006
Спецпроект при поддержке Киевстар
Презентации и спецпроекты
Презентации и спецпроектыСтроители новой страныUkrainian Fashion Week
Длинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Еще
Все статьиСпецтемыСпецпроект при поддержке КиевстарПрезентации и спецпроектыДлинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Главная » Страна » Фото В Донецкой области мужчина с психическим заболеванием стрелял из гранатомета в детскую амбулаторию

Фото В Донецкой области мужчина с психическим заболеванием стрелял из гранатомета в детскую амбулаторию

<span class="label red">Фото</span> В Донецкой области мужчина с психическим заболеванием стрелял из гранатомета в детскую амбулаторию
Фото: Пресс-служба МВД

Мужчина сообщил, что пакет с оружием нашел на улице

24.05.18 369
100

В Донецкой области мужчина с психическим заболеванием стрелял из гранатомета в детскую амбулаторию, сообщает пресс-служба местной полиции.

"Мужчина с психическим заболеванием выстрелил из ручного гранатомета в воздух, осколки гранаты повредили окно детской амбулатории. Пострадавших нет. По факту проводятся следственные действия", - говорится в сообщении.

Фото: Нацполиция

Согласно сообщению, в местную полицию с корпусом от гранатомета РПГ-22 в руках пришел 47-летний местный житель. Он сообщил, что пакет с ручным гранатометом якобы нашел на улице, выстрелил гранату в воздух, а затем обратился к правоохранителям.

После этого в полицию поступило сообщение о повреждении оконной рамы в детской амбулатории и найденных обломках снаряда.

Сообщается, что мужчина имеет психическое заболевание и состоит на учете в местной психиатрической больнице.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.263 Уголовного кодекса Украины (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).

Напомним, 17 мая представители незаконных вооруженных формирований обстреляли школу в Светлодарске Донецкой области.

1
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , ,
Читайте по теме
Под Киевом поймали россиянина-нелегала с боевой гранатойВ Марселе люди в масках открыли стрельбу из автоматов КалашниковаВ Киеве стреляли возле метро, есть раненые
Топ-10
  1. 100 самых богатых людей Украины. Полный список 27518
  2. Кумпартия Украины. Почему за год до выборов партия власти ищет новую вывеску 8475
  3. Когда выстрелит Javelin. Почему противотанковые ракетные комплексы остаются в тылу 8788
  4. Мои года, моё богатство. Как в Украине изменится система накопления пенсий 8137
  5. Правила секса до секса. Как найти любовника в "Тиндере" 13949
  6. В паутине обязательств. Чем грозит миру и Украине рекордный глобальный долг 5275
  7. Кандидаты на вылет. 6 вещей, которые исчезают из обихода 9823
  8. Нездоровый интерес. Как украинцев обманывают в частных клиниках 11567
  9. Гипотеза Бога. Как последняя статья Стивена Хокинга сделала существование сверхъестественного творца более правдоподобным 8601
  10. Кому в Украине жить хорошо. Рейтинг самых высокооплачиваемых профессий по итогам марта 3932
  1. Грузия обвинила Россию в военных преступлениях 16856 / 18844
  2. Море волнуется — раз. Украина оказалась не готовой к противостоянию на Азове 7050 / 7905
  3. Астрофизик предположил, что будет со Вселенной после гибели человека 2863 / 3398
  4. Лучи жизни. Украине остро не хватает оборудования для лечения рака 1766 / 1802
  5. В Кабмине обещают до 1 июня определиться с ценами на газ для украинцев 1365 / 1534
  6. Россия обвинила Эстонию в русофобии и отказалась ратифицировать пограничный договор 1288 / 1476
  7. В центре Николаева рухнули 6 электроопор 1228 / 1411
  8. Сдается место приложения сил. Почему профсоюзы не становятся школой капитализма 1212 / 1231
  9. Экс-футболист донецкого клуба погиб в боях около Горловки 1188 / 1341
  10. Новые средние. Как живут и на что тратят деньги украинские IT-специалисты 1149 / 1319
  1. Грузия обвинила Россию в военных преступлениях 40 / 18844
  2. Море волнуется — раз. Украина оказалась не готовой к противостоянию на Азове 27 / 7905
  3. NASA показало Юпитер с уникального ракурса 9 / 986
  4. 100 самых богатых людей Украины. Полный список 6 / 27518
  5. Лучи жизни. Украине остро не хватает оборудования для лечения рака 6 / 1802
  6. Новые средние. Как живут и на что тратят деньги украинские IT-специалисты 5 / 1319
  7. Астрофизик предположил, что будет со Вселенной после гибели человека 5 / 3398
  8. Кумпартия Украины. Почему за год до выборов партия власти ищет новую вывеску 4 / 8475
  9. Нездоровый интерес. Как украинцев обманывают в частных клиниках 4 / 11567
  10. В Киеве установили огромный кубок Лиги чемпионов 4 / 810
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.