Мужчина сообщил, что пакет с оружием нашел на улице

В Донецкой области мужчина с психическим заболеванием стрелял из гранатомета в детскую амбулаторию, сообщает пресс-служба местной полиции.

"Мужчина с психическим заболеванием выстрелил из ручного гранатомета в воздух, осколки гранаты повредили окно детской амбулатории. Пострадавших нет. По факту проводятся следственные действия", - говорится в сообщении.

Фото: Нацполиция

Согласно сообщению, в местную полицию с корпусом от гранатомета РПГ-22 в руках пришел 47-летний местный житель. Он сообщил, что пакет с ручным гранатометом якобы нашел на улице, выстрелил гранату в воздух, а затем обратился к правоохранителям.

После этого в полицию поступило сообщение о повреждении оконной рамы в детской амбулатории и найденных обломках снаряда.

Сообщается, что мужчина имеет психическое заболевание и состоит на учете в местной психиатрической больнице.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.263 Уголовного кодекса Украины (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).

Напомним, 17 мая представители незаконных вооруженных формирований обстреляли школу в Светлодарске Донецкой области.