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Видео В Украине запустили тоннель в Европу

<span class="label red">Видео</span> В Украине запустили тоннель в Европу
Бескидский тоннель / Фото: dyvys.info

Бескидский тоннель открыт! Это проект, благодаря которому Украина становится еще ближе к Европейскому Союзу, а Евросоюз - к Украине

24.05.18 231
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В Украине открыли новый железнодорожный Бескидский тоннель.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил президент Украины Петр Порошенко.

"Бескидский тоннель открыт! Это проект, благодаря которому Украина становится еще ближе к Европейскому Союзу, а Евросоюз - к Украине", - написал он.

Тоннель открыт на перегоне Бескид - Скотарское регионального филиала "Львовская железная дорога".

"Это - не только самый большой инфраструктурный проект, реализованный у нас в стране на протяжении последних десятилетий. Этот проект - часть международного транспортного коридора, который движется территорией Италии, Словении, Венгрии, Словакии Украины и дальше на восток. Тут проходит до 40% наших транзитных грузов в направлении Западной и Центральной Европы", - написал ранее Порошенко в Facebook.

Напомним, Бескидский тоннель построен в 1886 году и уже исчерпал свой эксплуатационный ресурс, кроме того его слабая пропускная способность накладывала ограничения на весь международный транспортный коридор.

Бескидский тоннель - единственный одноколейный участок на всей длине V Критского коридора, проходящего по территории Италии, Словении, Венгрии, Словакии, Украины и России (Триест-Любляна-Будапешт-Братислава-Ужгород-Львов).

Новый тоннель протяженностью 1822 м будет иметь два пути. Он проходит через гору на высоте 781-807 м над уровнем моря. Слой породы над ним достигает 182 м. Стоимость проекта - 2,9 млрд грн.

Он будет пропускать до 100 пар поездов в сутки со скоростью 60-70 км/час. Действующий однопутный тоннель может максимум пропустить 47 поездов в сутки на скорости 15-40 км/час.

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