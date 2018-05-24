Бескидский тоннель открыт! Это проект, благодаря которому Украина становится еще ближе к Европейскому Союзу, а Евросоюз - к Украине

В Украине открыли новый железнодорожный Бескидский тоннель.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил президент Украины Петр Порошенко.

"Бескидский тоннель открыт! Это проект, благодаря которому Украина становится еще ближе к Европейскому Союзу, а Евросоюз - к Украине", - написал он.

Тоннель открыт на перегоне Бескид - Скотарское регионального филиала "Львовская железная дорога".

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"Это - не только самый большой инфраструктурный проект, реализованный у нас в стране на протяжении последних десятилетий. Этот проект - часть международного транспортного коридора, который движется территорией Италии, Словении, Венгрии, Словакии Украины и дальше на восток. Тут проходит до 40% наших транзитных грузов в направлении Западной и Центральной Европы", - написал ранее Порошенко в Facebook.

Напомним, Бескидский тоннель построен в 1886 году и уже исчерпал свой эксплуатационный ресурс, кроме того его слабая пропускная способность накладывала ограничения на весь международный транспортный коридор.



Бескидский тоннель - единственный одноколейный участок на всей длине V Критского коридора, проходящего по территории Италии, Словении, Венгрии, Словакии, Украины и России (Триест-Любляна-Будапешт-Братислава-Ужгород-Львов).

Новый тоннель протяженностью 1822 м будет иметь два пути. Он проходит через гору на высоте 781-807 м над уровнем моря. Слой породы над ним достигает 182 м. Стоимость проекта - 2,9 млрд грн.

Он будет пропускать до 100 пар поездов в сутки со скоростью 60-70 км/час. Действующий однопутный тоннель может максимум пропустить 47 поездов в сутки на скорости 15-40 км/час.