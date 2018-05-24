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Главная » Страна » Дангадзе выпустили на свободу после сделки со следствием, - СМИ
Выдворение Саакашвили из Украины

Дангадзе выпустили на свободу после сделки со следствием, - СМИ

Дангадзе выпустили на свободу после сделки со следствием, - СМИ
Фото: Severion Dangadze via Facebook

Политик подписал соглашение о признании вины

24.05.18 158
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Подготовительное заседание Печерского суда Киева по рассмотрению обвинительного акта в деле соратника Михаила Саакашвили Севериона Дангадзе закончилось. Обвиняемого выпустили на свободу. 

Об этом сообщает Страна.

Напомним, слушание должно было состояться в 09:00 в здании на Крещатике под председательством судьи Олега Белоцерковца. Но в итоге после нескольких переносов оно состоялось в другом здании суда на Крестовом переулке. 

По данным издания, политик подписал соглашение со следствием о признании вины. Прокурор отказался комментировать итог слушания. Но, как сообщили Вестям охранявшие здание суда бойцы Нацгвардии, Дангадзе вышел из суда сам, его никто не останавливал. 

Ранее Фокус сообщал, что правоохранители заранее подготовились к возможным беспорядкам во время заседания. Напротив ЦУМа были выставлены два КамАЗа и собирались бойцы Нацгвардии. 

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