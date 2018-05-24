Апелляционный суд оставил Рубана под стражей

В СИЗО он будет находиться до 2 июля

В Киеве Апелляционный суд в четверг, 24 мая, оставил под стражей руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана, которого подозревают в подготовке терактов.

Об этом сообщает пресс-служба суда.

Коллегия судей рассмотрела апелляционную жалобу, поданную стороной защиты Рубана на решение суда о его аресте до 2 июля.

"По результатам апелляционного рассмотрения постановление следственного судьи Шевченковского районного суда города Киева от 4 мая 2018 года оставлено без изменений, апелляционную жалобу, поданную в интересах подозреваемого Рубана В.В., - без удовлетворения", - говорится в сообщении.

Напомним, боевики включили подозреваемого в подготовке теракта в Киеве руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана в список на обмен заложниками. Об этом глава СБУ Василий Грицак заявил во время рабочей поездки в Черкасскую область.

Владимир Рубан был задержан 8 марта между подконтрольным Украине Бахмутом и оккупированной Горловкой. Он провозил с неподконтрольной территории целый арсенал оружия.

По данным СБУ, Рубан планировал теракты в Киеве, в том числе и покушение на президента Петра Порошенко.