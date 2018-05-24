Бешенство в Киеве: объявлен карантин

Киевская городская государственная администрация объявила карантин в микрорайоне Быковня Деснянского района из-за выявленного бешенства у собаки.

Об этом говорится в протоколе собрания специальной комиссии, передают Українські Новини.

Согласно протоколу, зона микрорайона, ограниченная улицей Жукова и проспектом Броварским, признана зоной повышенной опасности и в ней объявлен карантин.

Ограничения будут сняты через 2 месяца после последнего выявленного случая заболевания животных бешенством.

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Напомним, прошлой осенью на территории одного из предприятий Деснянского района был обнаружен труп лисы, а также было установлено, что дикое животное загрызли собаки. Труп животного был доставлен в лабораторию для более тщательного исследования. После проведения ряда анализов стало известно, что лиса была заражена бешенством, а значит, собаки, которые участвовали в ее растерзании, также были инфицированы. Из-за этого было принято решение срочно провакцинировать всех животных, которые находятся на территории Деснянского района.

Справка

Бешенство - вирусная инфекция, которая передается от животного (в основном, заболеванием страдают представители собачьих) к животному. Вирус также опасен для человека, поскольку вызывает судороги и паралич, которые сменяют друг друга, после чего наступает смерть.