Все ракеты попали точно в цель и выполнили свою задачу на 100%

В Украине провели испытания нового боевого модуля, способного поражать неподвижные и движущиеся бронированные цели с разными типами брони.



Об этом сообщает пресс-служба конструкторского бюро "Луч" на странице в Facebook.





Отмечается, что испытания прошли на полигоне в Черниговской области. Боевой модуль разрабатывали специалисты КБ "Луч" и представители иностранной компании.

Новый модуль оснащается современными управляемыми ракетами "СКИФ" разработки КБ "Луч" и системой наведения, что позволяет использовать его для поражения неподвижных и движущихся бронированных целей с комбинированной, разнесенной или монолитной броней с динамической защитой, а также малоразмерных целей вроде долговременных огневых точек, легкобронированных объектов, зависших вертолетов, надводных целей и живой силы противника в любое время суток.

Отмечается, что испытания прошли успешно: все ракеты попали точно в цель и выполнили свою задачу на 100%.

Напомним, в Вооруженных силах Украины с начала военного конфликта на Донбассе проведено более 270 испытаний и исследований новых образцов вооружений и военной техники.