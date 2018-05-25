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Новости компаний Закулисье Simcord. Отзывы сотрудников о работе в Компании

<span class="label">Новости компаний</span> Закулисье Simcord. Отзывы сотрудников о работе в Компании
25.05.18 47
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Приветствую всех неравнодушных к сфере IT! Меня зовут Анна Литвиненко и я работаю в компании Simcord. Мне выпала уникальная возможность рассказать, какие тайны хранят «симкордовцы», что происходит за кулисами IT-компании Simcord и почему здесь можно «состариться». Отзывы о Simcord из первых уст.

Несколько сухих фактов о Simcord

История Компании берет свое начало в 2001 году. Именно тогда у нашего генерального директора зародилась идея создать автоматизированные системы управления финансовыми активами. Через год собралась команда энтузиастов и началась плодотворная работа. И вот что мы имеем сегодня:

- штат более 150 сотрудников;

- 8 компаний, входящие в холдинг Simcord и зарегистрированных в разных странах мира;

- 4 международных патента в области финансов;

- зарегистрированные торговые марки в более чем 35 странах;

- внушительное количество программных и инфраструктурных продуктов для работы на финансовых рынках: функциональные и интеллектуальные системы принятия решений и формирование управляющих сигналов, системы и сети распределенных вычислений, высоконагруженные системы (High load), клиентские и клиент-серверные мульти-платформенные приложения, JS web-приложения, системы авторизации и аутентификации Пользователей, в том числе хранилища персональных данных Пользователей  и многое другое, приложения обеспечения трейдинга на крипто- и финансовых рынках, приложения управления портфелями инвестиций; системы автоматизированной отчетности перед регуляторами.

Какие специалисты работают в компании Simcord?

Хорошие. Однозначно. Мы постоянно растем и развиваемся и сегодня у нас работают специалисты таких направлений:

- разработка программного обеспечения;

- бизнес-анализ;

- project-management;

- дизайн и графика;

- маркетинг;

- копирайтинг;

- системное администрирование;

- Клиентская поддержка;

- переводы на иностранные языки;

- математический анализ и моделирование;

- системный анализ;

- юриспруденция;

- анализ бизнес-процессов Компании.

Что говорят программисты о работе в Simcord?

- интересные проекты;

- возможность начать карьеру с нуля после прохождения стажировки;

- здесь найдет себе применение каждый, ведь наши специалисты пишут на Python, Java, PHP (при этом нестандартные фреймфорки вроде Laravel), Java Script, Typescript, Solidity);

- солидный стек инструментария, значительно ускоряющего работу: например, баг-трекер, Jira, Confluence;

- передовой стек технологий: микросерверная инфраструктура и относящиеся к ней технологии как message broker, хранилища, in-memory store.

- нет работы по шаблону, нестандартные решения — это наше все;

- продуктовая компания, где больше возможностей для развития, где ты работаешь на общее благо и всегда видишь результаты работы.

Что ждет бизнеса-аналитика, который придет к нам работать?

- возможность получить знания в области не только бизнес-анализа, но и системного анализа, стать подкованным в технических вопросах;

- научиться говорить с программистами на одном языке;

- взаимодействие напрямую с заказчиком;

- активное участие в разработке.

Почему дизайнерам будет у нас хорошо?

- разнообразная работа, множество новых проектов;

- широкие возможности для применения знаний  UI/UX в web-дизайне, дизайне мобильных приложений, дизайне интерфейсов.

- активное участие в процессе разработки.

Какие перспективы открываются перед специалистами маркетинговых направлений?

- трендовые тематики, о которых говорит весь мир, где крутятся большие деньги: валютные рынки, криптоиндустрия, инновационные IT-разработки;

- сложные тематики, сложные продукты, в продвижении которых шаблонные подходы не сработают, поэтому если вы готовы бросить себе вызов, уйти от уровня дешевой рекламы — мы открыты к предложениям!

- множество направлений интернет-маркетинга: SEO, PPC, SMM, crowd-marketing, web-analytics, email-marketing, контент-маркетинг и много другое.

Какие фишки Симкорда отметили сотрудники отдела клиентской поддержки?

- все время обучаешься чему-то новому, погружаешься в новые проекты;

- осваиваешь очень сложные и одновременно интересные темы;

- знакомишься с непростыми программными продуктами;

- получаешь опыт работы с финансовой тематикой, а это в жизни очень может пригодиться.

С какими задачами столкнутся переводчики?

- наши продукты переводятся на множество языков: английский, казахский, испанский, немецкий, французский и другие — работа есть всегда, здесь не заскучаешь.

- сложная финансовая тематика и от этого еще и интересная, ведь вы не только пополните свой словарный запас, но и сможете неплохо разбираться в том, в чем другие ничего не смыслят:).

Чем таким интересным занимаются наши математики?

- исследованием нелинейных стохастических систем с переменной структурой;

- построением финансовых математических моделей.

Что удалось узнать от системных администраторов?

- все «облачное», прямо трендовая тема: облачные вычисления, облачные высоконагруженные системы и еще много чего для повышения своего профессионального развития;

- постоянно все новые и новые задачи и проекты, работа не заставит скучать:)

О чем твердят все сотрудники в один голос?

- сложно и поэтому всегда интересно;

- очень классный комфортный офис;

- ты всегда в тренде новых технологий;

- твое мнение всегда интересно окружающим;

- тебя ценят;

- а еще классная кофемашина: капуччино, латте, шокочино — на ваш выбор:);

- штатный флорист, который создает в офисе атмосферу вдохновения для генерирования свежих креативных идей!

Сколько лет работают, какими скилами могут похвастаться и почему это хорошее место, чтобы здесь постоянно развиваться?

Здесь работают долго — это я точно могу сказать. Нет повода уходить из места, где тебя любят и ценят. В первую очередь, я говорю про коллектив. Здесь действительно дружная атмосфера, командный дух, желание работать не только ради личного блага, но и ради общего блага компании.

Да, кто-то может подумать, что это всего лишь слова, но достаточно проработать тут несколько дней и понять, что здесь будет всегда комфортно работать.

Дмитрий, разработчик WPF-приложений

Работаю здесь очень долго, лет 12. До этого работал в фирме по разработке ПО в сфере медицины. Пришел сюда с универа, в итоге стал начальником отдела  разработки wpf приложений. 50% кода клиента ipro мои. За столько лет работы могу сказать, что очень хорошо научился общаться с людьми, руководить, балансировать. Как руководитель понял, что нужно всегда находить компромисс, слушать сотрудника, обсуждать, нельзя навязывать только свое мнение.

А еще классно наблюдать, как компания развивается и растет , со штата из 3 человек до штата в 150 человек.

Сергей, инженер программист отдела разработки wpf приложений

Работаю здесь 6-ой год. В компанию попал благодаря одному из нынешних сотрудников Симкорда. Он раньше преподавал  в институте, где я учился и я у него хорошо отвечал на лекциях, делал все лабораторные и он решил меня позвать в компанию. До этого работал в аутсорс. Работать здесь нравится, удобно, нравится район Саржин Яр. Компания большая, но несмотря на это сохранилась уютная атмосфера.

Сюда пришел только с теоретическими знаниями, поэтому здесь все осваивал по C#. Спасибо Симкорду за это:)

Анна, переводчик

Работаю с начала 2015-го. В Симкорде мне нравится, что есть и дисциплина, но в и то же время гибкость в графике. Если нужно, ты всегда можешь прийти позже, а потом отработать свои часы.

Знаю, что в некоторых компаниях есть жесткие рамки прихода на работу и за одноминутные опоздания наказывают получасовой отработкой. Я бы так не смогла:) Так что Симкорд - это отличная компания, где любой найдет свое место под солнцем:).

Наталья, штатный флорист

Работаю здесь уже почти шесть лет в качестве флориста. История моего появления в Simcord очень интересная))). Я работала в ботаническом саду, туда позвонили и поинтересовались, нет ли у них специалиста, который будет приходить и ухаживать за цветочками, оставили свой номера телефона.  Я позвонила секретарю, договорилась о собеседовании. Изначально думала, что буду приходить на пару часов и все, но оказалось совсем не так. Тут оказалось столько этажей))))))) На тот момент было всего 62 цветочка, а сейчас у нас уже тысяча цветов!!!

У нас хороший, аккуратный офис. По сравнению с ботсадом, это, конечно, совсем по-другому. Там ты ковыряешься в земле, а тут ты такой весь из себя офисный, красивый.

Я здесь 24 на 7. Не потому что заставляют, а просто люблю свою работу.

Очень нравится, что помимо самой флористики, я часто сталкиваюсь с дизайном, изучаю все нюансы, куда что поставить, где будет уместно смотреться.

Последняя моя гордость — это стена из мха. Это очень сложный  проект, но нам удалось его реализовать и теперь все сотрудники хвастаются, что в их офисе настоящая стена из мха:) Между прочим, из норвежского ягеля!

Татьяна, Системный аналитик

Я Системный аналитик. Работаю здесь 4.5 года. До этого был достаточно широкий опыт работы в IT от сотрудника службы технической поддержки до project-менеджера.
Пришла сюда на должность Бизнес-аналитика, возможность попробовать себя в данной роли мне сразу понравилась, т.к. для project-менеджера это явный рост.
За время работы я многому научилась: прошла курсы по бизнес-анализу, посетила множество профессиональных конференций. Сейчас я могу охарактеризовать себя по скилам как уверенный Middle+.

Рост существенный,  я чувствую и по качеству требований, которые формируются, и по пониманию всех процессов, пониманию внутренних систем. За годы, которые я здесь работаю наш отдел вырос как количественно (от 3-х до 9-ти человек) так и качественно (от Бизнес-аналитиков до Системных). При формировании требований мы погружаемся в глубину взаимодействия внутренних компонентов и можем формировать, например, требования к серверной стороне разработки с таким же высоким качеством и детализацией как и требования кUI и внешнему функционалу. Это уже более техническая часть.

В чем секрет такого взаимопонимания внутри коллектива?

Я убеждена, что секрет сплоченности нашей команды в том, что хорошие люди просто не могут нанять плохих. Мне доводилось проводить не одно собеседование и вспомнился случай, когда один из соискателей сказал: «Вы знаете я к работе отношусь очень формально. И так большинство моих друзей-программистов: предложили больше зарплату, перейду в другое место, меня здесь ничего не держит». И я сама не единожды слышала от IT-шников, что деньги — в первую очередь. Мне казалось, что это действительно повсеместная тенденция, что коллектив, отношения между сотрудниками, интересные проекты — это вещи второстепенные. Какого же было мое удивление, когда  я начала общаться с нашими любимыми  программистами. Хотите верьте, хотите — нет. В Simcord Каждый человек — это ценный винтик, без которого не возможен наш общий успех. Поверьте, это дорогого стоит и никогда не остается незамеченным.

https://www.simcord.com/

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