Волкер: Северный поток-2 поставит Украину в уязвимое политическое положениe

Специальный представитель Госдепартамента США по вопросу Украины Курт Волкер считает, что запуск газопровода Северный поток-2 поставит Украину в уязвимое политическое положение. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Запуск Северного потока-2 устранит необходимость транзита через Украину и поставит ее в более уязвимое политическое положение", - сказал он во время телефонного брифинга в Брюсселе в четверг.

Волкер добавил, что такой проект позволит России напрямую поставлять газ в Европу в обход Украины и подчеркнул, что это является политическим проектом.

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Ранее сообщалось, что строительство российским газопровода Северный поток-2 через Балтийское море нанесет Украине значительный ущерб, который может составить до 3% валового внутреннего продукта.