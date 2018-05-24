Конгресс США одобрил 250 млн долларов на оружие Украине

Палата представителей Конгресса США поддержала выделение в следующем году $250 млн на оказание военной помощи Украине, включая поставки "оборонных вооружений".
Данная статья расходов включена в принятый законопроект о финансировании и политике американского Министерства обороны на следующий год, передает ТАСС.
В частности, согласно пояснительным материалам, проект предлагает "профинансировать запрос президента (Дональда Трампа) по Украине, включая 250 млн на "летальные оборонительные средства".
Аналогичная статья расходов уже в течение нескольких последних лет закладывается в закон о финансировании и направлениях политики Минобороны США.
В 2018 году на предоставление Украине военной помощи, включая вооружение, было выделено $200 млн.