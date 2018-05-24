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Фото В Черкассах убили депутата, - СМИ

<span class="label red">Фото</span> В Черкассах убили депутата, - СМИ

По данным СМИ, в офисе расстреляли депутата Черкасского областного совета от ВО "Батькивщина" Сергея Гуру

24.05.18 212
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В Черкассах произошла стрельба в офисе общественной организации ВО "Черкащана", есть раненый.

Об этом сообщает местное издание "Прочерк".

Отмечается, что около 18:00 в четверг, 24 мая, в полицию поступил вызов о том, что в здании на улице Крещатик, 221, находится мужчина с двумя гранатами и пистолетом. Он  заперся в одном из помещений.

Фото: facebook.com/kostyantyn.mirosh

Полицейские, прибывшие на место происшествия, перекрыли движение по ул. Крещатик. Состоялся штурм помещения офиса, во время которого был ранен один человек, личность которого устанавливается.

Как сообщает "112 Украина", раненый мужчина - это руководитель этой организации, его забрала в больницу "скорая".

По предварительным данным полиции, нападавший работал в ВО "Черкащана" водителем.

Как пишет издание Zmi.ck.ua в офисе расстреляли депутата Черкасского областного совета от ВО "Батькивщина" Сергея Гуру.

"Убитым на месте оказался депутат облсовета Сергей Гура. Правоохранители уже в ближайшее время официально обнародуют эту информацию", - говорится в сообщении СМИ.

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