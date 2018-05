Хміль – один із основних інгредієнтів пива. Саме його шишки насичують пиво особливим смаком, який так цінують шанувальники пінного напою. З нагоди святкування 25-річчя партнерства з Liverpool, Carlsberg зварив з ексклюзивного хмелю спеціальне фанатське пиво Carlsberg REDHOPS.

Щоб виростити його, вчені дослідницької лабораторії Carlsberg у Копенгагені взяли ґрунт на домашньому стадіоні команди – Енсфілді, а потім у приміщенні, де вирощувався хміль, безперервно транслювали відео-записи ігор Liverpool – шум стадіону та ревіння фанатів.

Це стало можливим завдяки встановленню у теплиці потужної стерео-системи та величезного 360-градусного відеоекрану, на який транслювалися всі ігри за майже три декади. Carlsberg та Liverpool присвятили своїм фанатам пиво, де поєдналися всі перемоги та поразки, і всі неймовірні фанатські емоції.

"Дослідження показало, що хміль росте краще, коли на нього впливають звукові вібрації – фотосинтез та збільшення біомаси ідуть інтенсивніше. Ми вирішили використати це, щоб зварити, мабуть, найкраще фанатське пиво у світі", - говорить Пай Розагер Педас – головний дослідник лабораторії Carlsberg у Копенгагені.

Окрім постійних трансляцій матчів,"культурна програма" хмелю також включала у себе візити менеджера клубу Юргена Клоппа, та легендарних гравців Liverpool – Роббі Фаулера та Стіва МакМанамана. Виконавчий директор клубу Біллі Хоган сказав: "Стосунки Carlsberg та футбольного клубу Liverpool – це найтриваліше партнерство у спорті. 25 років неймовірної дружби, якою ми пишаємося. Створення пива з хмелю, що виріс під крики фанатів Liverpool та на ґрунті з Енсфілду – це абсолютно унікальна подія".

Цієї суботи улюблена команда Carlsberg гратиме на головному стадіоні України. Carlsberg Ukraine вітає українських фанатів Liverpool, а також безліч "червоних" фанів з усього світу. Ми бажаємо гравцям натхненної гри, а вболівальникам – видовищного та незабутнього матчу.

Головне, пам’ятайте: "You will never walk alone".