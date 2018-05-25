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Главная » Страна » В Украине открыли уголовное дело из-за плохого ремонта дороги

В Украине открыли уголовное дело из-за плохого ремонта дороги

В Украине открыли уголовное дело из-за плохого ремонта дороги
Фото: Pushkinska.net

Результаты технической экспертизы свидетельствуют, что ремонт дороги выполнен некачественно

25.05.18 15
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В Житомирской области начали уголовное производство по факту некачественного ремонта дороги регионального значения Р-18. На этот участок дороги потратили более 86 миллионов гривен бюджетных средств.

Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Отмечается, что должностные лица Службы автомобильных дорог в области по предварительному сговору с работниками частного предприятия Автомагистраль провели некачественный ремонт автомобильной дороги общего пользования. Кроме того, они завысили объемы и стоимость работ ради присвоения бюджетных денег.

В частности, в августе прошлого года между областной Службой автомобильных дорог и частным предприятием был заключен договор на выполнение текущего среднего ремонта  дороги  Житомир-Попельня-Сквира-Володарка-Ставище за бюджетные деньги стоимостью свыше 86 млн грн.

Результаты технической экспертизы свидетельствуют, что ремонт дороги выполнен некачественно, с грубыми нарушениями технологии и технических требований, установленных ГСТУ.

Напомним, Укравтодор намерен отказаться от ямочного ремонта дорог в последующие пять лет. 

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