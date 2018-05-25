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Ситуация на Донбассе

На Донбассе за сутки 36 обстрелов

На Донбассе за сутки 36 обстрелов
Фото: Facebook Генеральный штаб ВСУ

По данным разведки, 4 боевика уничтожены и 5 получили ранения

25.05.18 12
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За прошедшие сутки, 24 мая, самые активные боевые действия на Донбассе продолжались в районах населенных пунктов Луганское, Зайцево, Новолуганское, Новоселовка, Новотороицкое, Богдановка, Гранитное, Чермалык.

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

Боевики 36 раз нарушили режим прекращения огня, из них 12 раз открывали огонь из артиллерии и минометов.

Украинские военные вели активную оборону и давали адекватный ответ по всей линии соприкосновения.  

Утром 24 мая оккупанты из пушек калибра 152 мм и минометов калибра 120 мм обстреляли город Торецк. В 4:45 противник открыл огонь по населенному пункту Старая Николаевка их 152 мм пушек. Огонь велся из жилых кварталов Горловки.

По данным разведки, 4 боевика уничтожены и 5 получили ранения.

Отметим, 23 мая на Донбассе 38 раз обстреляли позиции украинских военных, а также объекты гражданской инфраструктуры.

Самая напряженная обстановка была в районе населенных пунктов Крымское, Троицкое, Зайцево, Гранитное, Опытное, Павлополь, а также на позициях ВСУ на шахте "Бутовка".

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