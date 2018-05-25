В Верховной Раде идет правительственный час

В пятницу, 25 мая, Верховная Рада проведет традиционный час вопросов к правительству.
Об этом говорится в повестке дня, опубликованной на сайте Рады.
Согласно повестке дня, час вопросов пройдет с 10:00 до 11:00.
Кроме того, с 11:00 до 11:30 запланировано объявление дпутатских запросов.
В рамках заседания Рада также планирует продолжить рассмотрение во втором чтении законопроекта об антикоррупционном суде.
Отметим, накануне депутаты рассмотрели 1273 из 1925 поправок к данному проекту закона.
В то же время, накануне в Раде отметили, что рассмотрение поправок к законопроекту парламентарии продолжат на следующей пленарной неделе.
Напомним, Фокус писал о том, что все суды в Украине должны быть антикоррупционными.